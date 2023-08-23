Донецк, 23 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Не прекращаются обстрелы центра Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по ул. Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками», — говорится в сообщении.

Как уточнил мэр, украинские военные наносят удары по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по центру Донецка. Кулемзин заявил, что в результате обстрела Ворошиловского района снаряды повредили остекление здания школы № 13. Кроме того, по словам очевидцев, осколки обнаружены возле магазина «Изумруд».

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что с 22 по 23 августа территория Донецка десять раз подверглась обстрелам со стороны украинской армии.

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинские военные совершили 48 обстрелов из артиллерии 155 мм.