Донецк, 23 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Несколько зданий получили повреждения при обстреле Донецка украинской артиллерией, сообщил 23 августа Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

СЦКК перечислил повреждения, которые нанесли ВСУ при обстреле Донецка по состоянию на 12:00 мск.

В Ворошиловском районе Донецка повреждения получили станция скорой медицинской помощи на улице Щорса и школа №13 на этой же улице.

«Республиканский центр крови по улице Розы Люксембург, ООО «Клифорт» по улице Щорса. Улица Розы Люксембург, 65 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом», — сообщил СЦКК.

Кроме того, ВСУ обстреляли Никитовский район в Горловке. По городу ВСУ в 08:15 мск выпустили три снаряда калибра 152 мм со стороны посёлка Щербиновка.

Об обстрелах Ворошиловского района Донецка утром 23 августа сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он сообщил, что пострадал жилой дом на улице Розы Люксембург и здание школы.

По данным СЦКК, с 5:25 мск 23 августа ВСУ 22 раза обстреляли Донецк. Ворошиловский район — в 10:25 и в 10:30 мск. Украинская сторона применила снаряды калибра 155 мм.

Горловку ВСУ обстреляли дважды: в 8:15 мск Никитовский район и в 10:35 — Центрально-Городской район.