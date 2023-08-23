Львов, Украина, 23 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей готовиться зимой к двум месяцам без электричества, сообщило 23 августа украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения», — сказал мэр.

Как уточнил градоначальник, когда будет сложная ситуация, спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Он подчеркнул, что нужно готовиться к очень сложным периодам.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент Украины заявил, что примерно 9 млн жителей страны остались без электроснабжения.

В том же месяце национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлен момент с отсутствием света на большей части Западной Украины.

В результате сбоя, произошедшего в энергосистеме Украины 30 мая 2023 года, без энергоснабжения осталось почти два миллиона человек. В министерстве энергетики Украины подчеркнули, что отключения произошли в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях.