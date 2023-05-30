Киев, 31 мая, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В результате сбоя, произошедшего в энергосистеме Украины во вторник, 30 мая, без энергоснабжения осталось почти два миллиона человек. Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

«30 мая около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы… Всего без света одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальных сетях.

В министерстве энергетики Украины подчеркнули, что отключения произошли в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевкой, Черкасской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

В ведомстве также отметили, что инцидент привёл к самому масштабному одновременному обесточиванию потребителей с начала февраля этого года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили об отключении электроэнергии по всей стране. Источник отметил, что инцидент произошёл во вторник из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.