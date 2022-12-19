Вашингтон, 19 декабря, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало на своем сайте спутниковый снимок Земли, на котором запечатлен момент с отсутствием света на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму.

https://worldview.earthdata.nasa.gov/ Спутниковый снимок NASA от 17 декабря 2022 года

Данные на изображении актуальны на 17 декабря. Снимок из космоса был сделан после ракетных ударов по территории Украины 16 декабря.

Ранее Минобороны России подтвердило, что 16 декабря российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по военным объектам и местам расположения критической инфраструктуры на территории, подконтрольной ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря киевский телеканал 5. ua передал о том, что в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях были введены экстренные отключения электроснабжения.