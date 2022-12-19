NASA опубликовало спутниковый снимок с остававшейся без света Украиной
NASA опубликовало спутниковый снимок территории Украины, оставшейся почти без света
Вашингтон, 19 декабря, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало на своем сайте спутниковый снимок Земли, на котором запечатлен момент с отсутствием света на большей части территории, подконтрольной киевскому режиму.
Данные на изображении актуальны на 17 декабря. Снимок из космоса был сделан после ракетных ударов по территории Украины 16 декабря.
Ранее Минобороны России подтвердило, что 16 декабря российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по военным объектам и местам расположения критической инфраструктуры на территории, подконтрольной ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря киевский телеканал 5. ua передал о том, что в Днепропетровской, Киевской, Одесской областях были введены экстренные отключения электроснабжения.