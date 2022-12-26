Киев, 27 декабря, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Примерно 9 млн жителей Украины остались без электроснабжения, сообщил 26 декабря Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По словам главаря киевского режима, отключения света на украинской территории продолжаются. Вместе с тем Зеленский утверждает что частота и продолжительность отключений уменьшаются, несмотря на сохраняющийся дефицит электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что в городе Кривой Рог были замечены паровозы, курсирующие по железной дороге.

26 декабря украинская энергетическая компания «ДТЭК» объявила о получении от транснациональной корпорации Hitachi 52 трансформаторов, предназначенных для восстановления электроснабжения на Украине.