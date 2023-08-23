Каир, 23 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Судоходство в Суэцком канале полностью восстановили после столкновения двух танкеров. Об этом сообщила 23 августа администрация канала.

Ahmed Gomaa/Global Look Press

«Судоходство в канале вернулось в норму», — говорится в сообщении.

Ранее о происшествии сообщил сервис отслеживания движения судов Marine Traffic. Столкнулись судно с нефтепродуктами Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, перевозивший сжиженный газ под флагом Сингапура.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил, что столкновение произошло из-за технической неисправности BW Lesmes, повлекшей остановку судна. На время буксировки танкеров судоходство по каналу приостановили.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в Суэцком канале столкнулись танкер, следовавший под флагом Гонконга, и буксир. Буксир из-за этого затонул, погиб один человек из его экипажа.

Также проблемы с судоходством в Суэцком канале возникли 4 июня, когда танкер, идущий под флагом Мальты, остановился из-за поломки. Навигацию пришлось приостановить, пока судно отбуксировали. Судоходство восстановили в тот же день.