Каир, 4 июня, 2023, 12:32 — ИА Регнум. В Суэцком канале восстановили навигацию после аварии с нефтяных танкером, у которого сломалось оборудование. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе администрации канала.

(сс) Balou46 Суэцкий канал

Это стало возможным после того, как судно Seavigour под флагом Мальты отбуксировали спасательные катера.

«Навигация в канале регулярная, и мы профессионально справились с внезапной аварией нефтяного танкера Seavigour», — говорится в заявлении главы администрации Осамы Рабие в Twitter.

Как сообщало ИА Регнум, нефтяной танкер, шедший под флагом Мальты из России в Китай, сломался 4 июня при проходе через Суэцкий канал. Причиной стала неисправность оборудования.

Администрация Суэцкого канала сразу после получения сообщения о поломке направила к судну три аварийно-спасательных буксира. Также в администрации добавили, что судно направлялось из России в Китай в составе северного конвоя.