Варшава, 23 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Жители Украины массово покидают страну из-за отказа президента Владимира Зеленского от проведения мирных переговоров с Россией. Об этом 23 августа написал отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. <…> Серьёзной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — отметил он.

Скшипчак уточнил, что продолжение конфликта бросает Украину в демографическую яму и не позволяет начать её восстановление. Военный отметил, что военные действия уже поспособствовали серьезному экономическому кризису, и без финансовой и материальной помощи от западных стран Киеву уже не выжить.

По словам Скшипчака, для возвращения миллиона украинских беженцев на родину нужно вначале создать соответствующие условия.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа член парламента и бывший министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд заявил, что около 100 тысяч украинских беженцев вынужденно покинут страну после истечения срока виз в 2025 году. По его словам, с начала конфликта в Британию приехали 182 тыс. жителей Украины.

Позднее американская газета Washington Post написала, что вялотекущее контрнаступление и отсутствие военных успехов омрачают настроения на Украине. По данным издания, люди не получают «хороших новостей» о контрнаступлении, и при этом растёт количество погибших украинских военных.