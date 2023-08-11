Вашингтон, 11 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Вялотекущее контрнаступление и практически отсутствующий прогресс на фронте омрачают настроения по всей Украине. Об этом 10 августа пишет Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что у официальных лиц Украины и их западных союзников были большие надежды на контрнаступление, которое сознательно раскручивалось и анонсировалось. Предполагалось, что новое оружие переломит ход конфликта в пользу Киева.

«Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, небольшой видимый прогресс на фронте и безжалостное, кровавое лето по всей стране начали разрушать нарратив о единстве и бесконечной настойчивости», — сказано в статье.

Число погибших ежедневно растёт, а миллионы беженцев всё ещё не видят возможности вернуться домой. Украинцы «ждут хороших новостей, но не получают их». Люди, опрошенные изданием говорят о чувстве коллективного разочарования, которое разъединяет людей. Многие боятся, что мобилизуют их близких, напуганные историями о том, что солдаты на фронте живут лишь несколько дней.

Военнослужащие украинской армии, в свою очередь, угнетены потерей своих товарищей, а также тем, что киевляне «веселятся и общаются», пока они на фронте рискуют здоровьем и жизнью. Солдаты не скрывают разочарования тем, что контрнаступление не оправдало прогнозов и ожиданий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявили в Белом доме, США дали Украине всё, что та просила для контрнаступления ВСУ, однако оно идёт медленнее запланированного и с началом осеннего периода продолжать его будет сложнее.

Также экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил что американский лидер Джозеф Байден обманывает жителей США, говоря о проигрыше президента России Владимира Путина в украинском конфликте. По его словам, так глава Белого дома пытается оправдать те средства, которые Вашингтон отправляет Киеву.