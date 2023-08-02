Лондон, 3 августа, 2023, 01:25 — ИА Регнум. По истечении срока виз в 2025 году порядка 100 тысяч украинских беженцев вынужденно покинут Великобританию, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«С начала вооружённого конфликта в Британию приехали 182 тыс. украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трёхлетней визы истечёт, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — говорится в статье.

По мнению Бакленда, украинцам нужно дать возможность планировать, поскольку у некоторых из них дети посещают школы. Он призвал министров рассмотреть возможность предоставления украинцам более постоянного статуса и провести подготовительную работу уже в 2023 году.

Как сообщало ИА Регнум, беженцы с Украины, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно. Из-за языкового барьера и долгого процесса переаттестации многие покинувшие Украину специалисты перестали работать в сфере медицины, соглашаясь на любую работу, просто чтобы свести концы с концами.

Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей в школах изучать русский язык в рамках обязательных языковых проектов. Представитель школы указала, что в 2023 году педагоги сосредоточились на украинском языке, поэтому посчитали нужным и уместным уделить внимание и русскому языку.

Министерство транспорта Британии увеличит с одного года до трёх лет срок действия водительских прав для беженцев с Украины. Британские власти выделят 150 млн фунтов стерлингов на программу помощи украинским беженцам, подыскивающим собственное жильё.