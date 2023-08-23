Берлин, 23 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Западные государства слишком зациклены на поставках оружия Киеву в ходе политических дискуссий по поводу Украины, в то время как им стоит искать компромиссные решения по урегулированию конфликта. Такое мнение 23 августа выразил экс-постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг в статье для немецкого издания Cicero.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению Людекинга, «зацикленность Запада на поставках вооружений» в вопросе конфликта на Украине является ошибочной.

Экс-дипломат ФРГ отметил, что на сомнительность идеи поставок ВСУ истребителей F-16 указывает то, что ранее поставки Киеву западных танков не способствовали кардинальным изменениям в боевых действиях в пользу Украины, как об этом говорили сторонники такого решения.

Он указал на то, что опасность перерастания конфликта в ядерную войну в западных странах преуменьшается, что «крайне безответственно» из-за возможных апокалиптических последствий, в связи с чем Западу стоит быть осторожнее в вопросах поставок Украине вооружений.

«Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины», — уточнил Людекинг.

Он отметил, что нынешние политики на Западе высокомерно отвергают возможность компромиссных решений по Украине, включая предложения Китая и стран Глобального Юга, утверждая, что Россия якобы не хочет вести мирные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова ответить на серьёзные предложения по урегулированию кризиса на Украине. Она подчеркнула, что Россия также высоко ценит все посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.

Позднее президент Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну в регионе. Глава государства отметил, что Россия, начав спецоперацию, приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, традиции, язык и будущее.