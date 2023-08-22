Донецк, 23 августа, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 23 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров… на горловском — 34 обстрела, на ясиноватском — 1 обстрел, на светлодарском — 1 обстрел», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что суммарно Вооружённые силы Украины выпустили 295 единиц различных боеприпасов. По данным представительства ДНР в СЦКК, сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало, повреждения получили два жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Поповка Краснояружского района со стороны ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.