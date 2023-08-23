Донецк, 23 августа, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по центру Донецка. Об этом 23 августа сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Центр Донецка под массированным обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами», ― написал мэр в Telegram-канале.

По словам очевидцев, осколки обнаружены возле магазина «Изумруд».

Кроме того, в результате обстрела Ворошиловского района снаряды повредили остекление здания школы № 13.

Кулемзин призвал жителей города не покидать укрытия, так как не исключены новые прилёты.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за период с 21:00 22 августа до 9:00 23 августа территория Донецка десять раз подверглась обстрелам со стороны украинской армии. Так, в направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов ВСУ выпустили 29 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 22 августа, Вооружённые силы Украины 84 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении украинские военные совершили 48 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 34 обстрела, по одному обстрелу на ясиноватском и светлодарском направлениях.

Суммарно ВСУ выпустили 295 единиц различных боеприпасов. Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало, повреждения получили два жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка.

20 августа украинские военные выпустили по населённым пунктам ДНР более 80 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Повреждения получили 13 жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке. Житель Ясиноватой погиб.