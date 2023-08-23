Красногорск, 23 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия немецко-фашистских войск под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Нацисты в сожженном Сталинграде. 1942

«Волгоградский областной суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированной в период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. территории региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление в суд направили по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова.

Суд установил, что нацисты с первых дней вторжения на территорию Сталинградской области пытали, избивали и грабили мирных граждан. Оккупационные немецкие власти ввели трудовую повинность на работы в пользу Германии, а также конфисковывали запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы. При этом пытавшихся противостоять бесчинствам захватчиков мирных жителей расстреливали. Всё это происходило на всей оккупированной территории региона.

«За период оккупации не менее 131 тыс. мирных жителей погибли в результате бомбардировок и артобстрелов, а общее число жертв в регионе превысило 361 тыс. Свыше 95 тыс. военнопленных, проходивших службу в Красной Армии — вооружённых силах СССР и захваченных нацистами в ходе ожесточенных боёв, содержались в 47 лагерях на территории области, где подвергались жесточайшим пыткам, избиениям, казням», — уточняется в сообщении.

В прокуратуре заметили, что также частью политики нацистов был массовый насильственный угон в рабство мирных жителей, в ходе которого в Германию и на территорию находившихся в тылу стран Европы на работы и в концлагеря вывезли свыше 73 тыс. граждан СССР, с большинством из которых родственники утеряли связь, многие погибли.

«В судебных заседаниях удалось определить, что актуальный размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками Сталинградской области и её жителям, на сегодняшний день превышает 17 трлн рублей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Волгоградском областном суде 1 августа состоялось первое судебное заседание по делу о признании геноцидом преступлений фашистов под Сталинградом в годы войны. В ходе суда допросили непосредственных свидетелей — 84-летнюю Розу Вишневскую, 93-летнюю Галину Ушкову, 86-летнего Николая Сытина и 96-летнею Лидию Киселёву.

В конце июля Московский областной суд признал геноцидом преступления нацистов против мирного населения и военнопленных во время их оккупации Московской области в годы Великой Отечественной войны с октября 1941 года по январь 1942 года.