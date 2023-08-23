Нью-Дели, 23 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Не менее 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам. Об этом 23 августа сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местных властей.

Кадр из видео

«Когда мост рухнул, там находились от 35 до 40 строителей», — рассказали телеканалу чиновники.

Они добавили, что на месте обрушения идёт поисково-спасательная операция.

Инцидент произошёл на расстоянии около 20 километров от города Аиджал.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети Х (ранее Twitter) выразил соболезнования родным и близким погибших рабочих, и добавил, что пострадавшим при обрушении оказывают всю возможную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа произошло обрушение полотна моста 1962 года постройки на 6-м км автомобильной дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка». В это момент по нему двигался автомобиль Nissan Note, в салоне которого находились водитель и один пассажир. Они упали в место разлома.

В Закарпатской области Украины 24 июля рухнул мост через реку Тересва. В результате несколько автомобилей провалились под мост. Пострадали не менее трёх человек.