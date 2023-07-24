Киев, 24 июля, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате обрушения моста через реку Тересва в Закарпатской области Украины. Об этом 24 июля сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в результате обрушения несколько автомобилей провалились под мост. Отмечается, что состояние моста ухудшалось еще с 2021 года, его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка». При этом мост является стратегически важным звеном в логистике Украины, он находится на пути к границам четырёх стран Евросоюза.

По данным украинских СМИ, в результате обрушения моста пострадали как минимум три человека, состояние одного из них названо тяжёлым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Луга Ленинградской области количество пострадавших при обрушении пешеходного моста увеличилось до восьми человек, один человек погиб.

По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста в Луге возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.