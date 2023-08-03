Лесозаводск, Приморский край, 4 августа, 2023, 02:57 — ИА Регнум. На 6-м км автомобильной дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка» произошло обрушение полотна моста 1962 года постройки. В это время по сооружению двигался автомобиль Nissan Note. В салоне находились водитель и один пассажир, которые упали в место разлома, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Прокуратура Приморского края Мост обрушился в Приморском крае

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Инцидент произошёл ночью 4 августа. На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД. Автомобильное сообщение на участке автодороги не осуществляется. Ведутся работы по обустройству временного объезда. Прокуратура организовала проверку.

Жители села Иннокентьевка Лесозаводского городского округа переправляются на работу на лодках. Обратным рейсом в населённый пункт переправляют хлеб.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля рухнул мост через реку Тересва в Закарпатской области Украины. В результате обрушения несколько автомобилей провалились под мост. Состояние моста ухудшалось еще с 2021 года, его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка». При этом мост является стратегически важным звеном в логистике Украины, он находится на пути к границам четырёх стран Евросоюза. По данным украинских СМИ, в результате обрушения моста пострадали как минимум три человека, один из них был в тяжёлом состоянии.