Донецк, 20 августа, 2023, 20:42 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель Ясиноватой, сообщил 20 августа врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

ДНР в СЦКК

«Сегодня в результате обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель Ясиноватой, четверо получили ранения различной степени тяжести», — написал он, добавив, что ещё один человек был ранен в Ольгинке Волновахского района.

По его словам, повреждения получили 13 жилых домов в Киевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке.

«Противник выпустил по нашим населённым пунктам более 80 боеприпасов; применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — заявил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа в результате прогремевшего взрыва в центре Донецка погибли три человека. Ранения получили несколько человек, пострадавших госпитализировали кареты скорой помощи. Очевидцы утверждают, что инцидент произошёл у лицея №5 на Школьном бульваре.

До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка погибли три сотрудника одного из коммунальных предприятий. В экстренных службах уточнили, что по предварительной информации все трое погибших были строителями, которые выполняли работы по ремонту бульвара.