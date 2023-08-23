Токио, 23 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе компании ENEOS в городе Курасики в японской префектуре Окаяма после удара молнии вспыхнул пожар. Об этом 23 августа сообщил телеканал NHK.

Patrick Pleul/Global Look Press

По информации экстренных служб, молния ударила по одной из цистерн на территории завода около 12:20 (06:20 мск), что спровоцировало возгорание.

В работах по тушению возгорания участвуют 14 пожарных бригад. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории села Росва в Калуге загорелась электроподстанция. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

Позднее Шапша уточнил, что причиной пожара на электроподстанции стал удар молнии. Два трансформатора вышли из строя.