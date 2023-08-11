Калуга, 11 августа, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных и аварийных служб ведут работы по ликвидации вспыхнувшего на электроподстанции в Калуге пожара. Об этом 11 августа сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчёты и аварийные службы работают на месте», — написал он.

Шапша отметил, что в результате возгорания никто не пострадал, и уточнил, что подключённые к подстанции населённые пункты лишились электроснабжения.

Губернатор добавил, что в данный момент предпринимаются все необходимые действия по тушению пожара и восстановлению подачи электричества. Также ведётся выяснение причин произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пожар в подмосковном Одинцове, бушующий на площади две тысячи квадратных метров, удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что количество погибших из-за природных пожаров на Гавайях выросло до 53 человек. Также популярный исторический и курортный центр — город Лайхана — практически полностью выгорел дотла.