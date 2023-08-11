Калуга, 11 августа, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Причиной пожара на электроподстанции в селе Росва Калужской области стал удар молнии, сообщил 11 августа глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Юлий Ахромеев/РИА Новости

«Предварительная причина возгорания — попадание молнии», — сообщил Шапша в комментарии к видео, на котором сотрудники МЧС тушат пожар.

Губернатор сообщил, что пожарные ликвидировали возгорание на подстанции. Из строя в результате пожара вышли два трансформатора.

По словам Шапши, сейчас идут работы по переподключению электросетей. Подача электричества жителям близлежащего района будет оперативно восстановлена.

Как сообщало ИА Регнум, Шапша утром 11 августа сообщил о пожаре на подстанции в Росве. Подключённые к подстанции населённые пункты оказались обесточенными.

Пострадавших в результате ЧП нет.