Луганск, 23 августа, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности в Луганской народной республике обнаружили более 100 православных икон, которые украинские военные собирались вывезти на территорию Украины, сообщило 23 августа управление ФСБ по региону.

Кадр из видео

«В одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшейся в северной части региона, обнаружено более 100 православных икон», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что иконы были упакованы в полиэтиленовую пленку и картонные коробки.

Сотрудники ФСБ установили, что украинские военные намеревались вывезти реликвии на территорию Украины весной 2022 года. Груз предназначался для частных лиц.

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Как сообщало ИА Регнум, служба внешней разведки России 26 июня отметила, что из Киево-Печерской лавры хотят вывезти на Запад святые мощи и другие православные ценности. Реликвии планируется отправить в музеи Ватикана, Франции, Германии, Италии. Отмечается, что Киев уже договорился с ЮНЕСКО об этом по итогам проведённой описи имущества Киево-Печерской лавры. На эту операцию Запад выделил средства.

Киевские власти хотят подключить Константинопольский патриархат (Фанар) к вывозу с Украины христианских ценностей. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что вывоз святынь предполагается оформить как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих.