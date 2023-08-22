Вашингтон, 22 августа, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Компания Apple объявила о продаже нового флагманского смартфона iPhone 15 Pro Max в конце сентября, но из проблем с комплектующими поставки могут отложить до начала или середины октября. Об этом 21 августа сообщило издание 9to5Mac, ссылаясь на анонимный источник.

Собеседник рассказал журналистам, что у этой модели смартфона, который станет самым дорогим, будет продвинутый сенсор изображения от Sony для основной камеры. По предварительным данным, японская компания не может обеспечить своевременные поставки из-за производственных проблем. При этом инсайдер отметил, что iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro должны появиться в продаже 20 сентября.

В 9to5Mac также сообщили, что смартфон iPhone 15 Pro Max могут назвать iPhone 15 Ultra, чтобы выделить его среди остальных гаджетов от Apple. При этом официальных данных, как он будет называться, пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в ФСБ сообщили, что спецслужбы США используют смартфоны и планшеты от Apple для слежки. Для этого на устройствах запускают шпионскую программу. Российские правоохранители выявили тысячи заражённых таким образом устройств.