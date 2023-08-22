Москва, 22 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В Москве девушку госпитализировали из бассейна после того, как ей прыгнули на голову, сообщил 22 августа Telegram-канал 112.

Дарья Антонова ИА Регнум

По информации источника, 24-летняя девушка спасалась от жары в открытом бассейне в Южном Бутово. В какой-то момент девочка-подросток, не глядя вниз, нырнула в воду.

Пострадавшей вызвали скорую. Врачи диагностировали у девушки растяжение мышц шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей головы. Теперь ей придётся пару недель походить в специальном ортопедическом воротнике. Родителям подростка, которая так неаккуратно ныряет, удалось договориться с пострадавшей в досудебном порядке.

При этом у пострадавшей остались вопросы к СПА-комплексу: почему детям разрешали прыгать с бортиков, кто должен следить за количеством людей и безопасностью в бассейне.

Как сообщало ИА Регнум, в Ульяновской области в августе 2022 года возбудили уголовное дело после происшествия в бассейне базы отдыха, где едва не утонула четырёхлетняя девочка. По версии следствия, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в бассейне едва не утонула девочка 2018 года рождения. Её удалось спасти благодаря оперативной оказанной медицинской помощи.