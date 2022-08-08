Ульяновск, 8 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело после происшествия в бассейне базы отдыха, где едва не утонула четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По данным правоохранителей, ЧП произошло днём 5 августа 2022 года в бассейне спа-комплекса одной из баз отдыха. По версии следствия, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, здесь едва не утонула девочка 2018 года рождения. Её удалось спасти благодаря оперативной оказанной медицинской помощи.

Ребёнка госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело при реализации контракта по поставке и монтажу спортивных площадок. В региональной прокуратуре тогда отмечали, что при обследовании обнаружены серьёзные конструкционные недостатки, представляющие угрозу жизни и здоровью детей.

Подробнее: В Ульяновске завели уголовное дело из-за опасных спортивных площадок