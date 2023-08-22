Штат Теннесси, США, 22 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. В зоопарке Брайтс в Лаймстоуне в штате Теннесси родился жираф с уникальным окрасом. У животного на теле нет характерных пятен. Об этом 22 августа сообщила газета The Guardian.

Кадр из видео с канала: ForumDaily Уникальный жираф без пятен

Самка жирафа появилась на свет 31 июля. У неё однородный коричневый окрас. В зоопарке считают, что детёныш единственный такой в своём роде. По словам сотрудников, это явление очень редкое как для жирафов, находящихся в неволе, так и для тех особей, которые обитают в дикой природе.

Обычно пятна нужны животным для маскировки в дикой природе. Ещё под пятнами проходят кровеносные сосуды, позволяющие выделять тепло, что обеспечивает жирафам терморегуляцию.

Исполнительный директор Фонда охраны жирафов (GCF) Стефани Феннесси заявила, что сотрудники фонда никогда не видели подобного жирафа в дикой природе в Африке.

В настоящее время зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорождённого жирафа. Предложено четыре варианта на языке народа суахили ― Кипеки (Уникальная), Фирьяли (необычная), Шакири (Неотразимая) и Джамелла (Великолепная).

В зоопарке выразили надежду, что рождение необычного жирафа привлечёт внимание к проблеме сокращения популяции. Только за последние три десятилетия исчезло 40% популяции жирафов.

Как сообщало ИА Регнум, этим летом в Московском зоопарке родились детёныши сычуаньского такина и овцебыка. Детёныши уже слегка подросли и окрепли и на них уже можно посмотреть, так как они вместе со своими родителями пасутся под открытым небом.

А в Центре восстановления леопарда на Кавказе в преддверии Дня переднеазиатского леопарда 15 июля за короткое время родились сразу два котёнка. Для сотрудников питомника это событие огромной важности. Новорождённые находятся под бережным присмотром — спокойствию кошачьих семейств ничего не угрожает.