Москва, 22 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родились детёныши сычуаньского такина и овцебыка. Об этом 22 августа сообщается на сайте мэра Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС Теленок овцебыка

«Два забавных малыша родились этим летом в Московском зоопарке. Детёныш появился у пары сычуаньских такинов, потомством обзавелись и овцебыки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детёныши уже слегка подросли и окрепли и на них уже можно посмотреть, так как они вместе со своими родителями пасутся под открытым небом.

Также указывается, что детёныши сычуаньского такина и овцебыка сейчас постепенно переходят от материнского молока к растительной пище.

При этом, кроме травы, в рационе маленьких такина и овцебыка есть ветки, морковь, а также другие овощи и мюсли. Вольер такинов находится на новой территории между вольерами верблюдов и оленей Давида. Овцебыки обитают на старой территории напротив вольера с северными лесными оленями.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа стало известно, что рыжий кот поселился в вольере с капибарами в Национальном зоопарке Малайзии, что сделало его местной знаменитостью. После этого события число посетителей зоопарка выросло вдвое. Кот даже стал официальным жителем зоопарка, и его кличку записали на установленной у вольера табличке.