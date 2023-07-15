Сочи, Краснодарский край, 15 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В Центре восстановления леопарда на Кавказе в преддверии Дня переднеазиатского леопарда, отмечаемого 15 июля, за короткое время родились сразу два котёнка. Для сотрудников питомника это событие огромной важности. Новорождённые находятся под бережным присмотром — спокойствию кошачьих семейств ничего не угрожает, заверили ИА Регнум сотрудники центра.

Центр восстановления леопарда на Кавказе У переднеазиатских леопардов Шивы и Филоу родился ещё один котёнок

Когда-то переднеазиатский леопард, самый крупный на планете, обитал почти во всех горных районах Кавказа. Но из-за охоты и браконьерства к 1960-м годам был почти полностью истреблён. Уникальный процесс адаптации к естественной среде обитания, применяемый сотрудниками центра, уже помог выпустить на волю 13 особей. На днях «выпускниками» готовятся стать ещё два котёнка-подростка.

«За каждым выпущенным в дикую природу молодым животным, за каждым новорождённым котёнком в Центре восстановления леопарда на Кавказе стоит огромный труд учёных, сотрудников центра — всех, кто шаг за шагом помогают переднеазиатскому леопарду пройти большой путь. Мы должны дать пятнистой кошке Кавказа как можно больше шансов выжить: помогать центру, сохранять уникальные горные экосистемы, обеспечивать кормовую базу и не мешать», — подчеркнул глава Минприроды России Александр Козлов.

Переднеазиатский леопард входит в число 13 уникальных видов краснокнижных животных, находящихся в фокусе национального проекта «Экология», инициированного российским президентом Владимиром Путиным. Благодаря непосредственному участию главы государства в построенный в 2009 году Центр восстановления леопарда на Кавказе поступили первые четыре особи, необходимые для формирования маточного поголовья.

Уже в 2012 году Россия стала первой страной в мире, где в условиях неволи сумели сформировать пару из диких особей, а затем успешно подготовить их к самостоятельной жизни и выпустить в естественную среду. Сейчас перед учеными стоит задача создать на юге России устойчивую вольную (проживающую в дикой природе) популяцию численностью не менее 50 леопардов.

Помимо выпущенных с 2016 года в природу 13 диких кошек, ещё 14 обитают в питомнике центра. В общей сложности с 2013 года потомство переднеазиатского леопарда составило 27 котят.

Котенок переднеазиатского леопарда, появившийся на свет 8 июля 2023 года, стал первым в паре леопардов Олимпия — Симбад. Мать малыша — Олимпия — родилась в Центре от пары Задиг и Андреа, переданных из Лиссабонского зоопарка в рамках обмена по Европейской программе по сохранению и размножению редких видов.

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Олимпия — кошка с особенностями. В детстве из-за травмы ей пришлось ампутировать лапу. Несмотря на это, семилетняя хищница прекрасно себя чувствует, успешно охотится, лазает по деревьям. Обычно самцы не создают пары с такими самками. Но специалистам Центра удалось подружить кошку с Симбадом. Появление потомства у такого союза можно считать большим достижением.

Симбад привезён из французского Парка кошек по этой же программе обмена. Сейчас ему 10 лет. Пол новорожденного котёнка станет известен через два месяца — его определят перед проведением первых профилактических прививок.

4 июля новым потомством обзавелись также переднеазиатские леопарды Шива и Филоу. Хищники прибыли в Центр из Шведского зоопарка. На Кавказе это уже их второй выводок. Первых котят пары — Чилмаса и Ачипсе — как раз сейчас готовят к выпуску в дикую природу. Это ответственное решение предстоит принять научной комиссии.

Подготовка к выпуску диких кошек на волю — очень сложный процесс. На протяжении примерно двух лет после рождения леопарды учатся специальным навыкам, необходимым для выживания в дикой природе — охоте, умению подкрадываться, «общению» с другими животными и, самое главное, избеганию человека. Если на момент «экзамена», перед выпуском в дикую природу, леопард не испугался человека, когда тот появился в вольере, — такое животное остается в Центре и участвует в программе разведения. «Этот важный фактор является неотъемлемой частью жизни животного. Без него оно может погибнуть или попасть в руки браконьеров», — пояснили сотрудники Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Инициатива проведения 15 июля Дня переднеазиатского леопарда появилась весной 2022 года, поскольку именно в этот день в 2016 году были выпущены в дикую природу первые три молодые особи — Лео, Хоста и Лаура. Теперь сотрудники Центра следят за тем, как они осваивают новые территории и воспитывают молодое поколение леопардов.

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» призван содействовать биологическому разнообразию, увеличению площади особо охраняемых природных территорий, созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках. Также речь идет внедрении реинтродукции — метода восстановления редких и исчезающих видов животных и растений в естественных местах обитания.