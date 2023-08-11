Москва, 11 августа, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Диетолог Мария Капралова рассказала, какие продукты помогут похудеть. Она посоветовала включить в рацион авокадо, орехи и нерафинированные масла.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

По словам диетолога, авокадо полезен по многим причинам.

«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками», — сообщила Капралова «Газете. Ru».

Кроме того, для здоровья и для поддержания себя в хорошей форме стоит употреблять в пищу растительные масла прямого отжима, в том числе подсолнечное, льняное, горчичное, кунжутное, а также масло чёрного тмина и грецкого ореха.

Эти жиры вызывают чувство длительного насыщения, поддерживают хорошее состояние всех органов и тканей, а также повышают эластичность сосудов, состояние кожи и волос. Их употребление в пищу положительно отразится на иммунитете, работе желудочно-кишечного тракта, на памяти.

Масло следует добавлять в салаты, каши, смузи, а можно просто принимать ежедневно по одной столовой ложке. Из орехов диетолог предложила грецкие, фундук, фисташки, пекан. Также полезен арахис.

«Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса», — рассказала Капралова.

Она пояснила, что орехи тоже дают сытость, улучшают пищеварение. Полезны они и тем, что предотвращают развитие диабета, их считают полезными для профилактикой болезни Альцгеймера.

Как сообщало ИА Регнум, житель американского штате Арканзас справился с ожирением, изменив образ жизни и отказавшись от нездоровой пищи. Заменив сидячий образ жизни на активный, он смог за два с половиной года избавиться от 56 кг. При этом американцу удалось продолжать питаться любимыми блюдами, но не переедать.

Диетолог Александра Разаренова посоветовало употреблять в пищу абрикосы в качестве профилактики заболеваний болезней сердца и сосудов.