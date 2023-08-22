Симферополь, 22 августа, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Экипаж российского многоцелевого истребителя Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер Вооружённых сил Украины в районе газодобывающий установок в Чёрном море. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в Министерстве обороны.

Су-30

«Сегодня ночью экипажем самолёта Су-30СМ морской авиации Черноморского флота… был уничтожен разведывательный катер Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Накануне ВСУ попытались осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа. Оба беспилотника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 километрах к северо-западу от Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа в Министерстве обороны сообщили о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером. Безуспешная попытка противника произошла в 22:55 по московскому времени, а атаку отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков».