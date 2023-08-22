Москва, 22 августа, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Ночь на 22 августа в Москве оказалась самой холодной в последнем летнем месяце текущего года, наиболее низкое значение температуры воздуха составило +11,8 °С. Об этом 22 августа сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Прошедшая ночь 22 августа в Москве выдалась холодной. Самой холодной в этом августе. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 12,1 градуса, в МГУ было 11,8 градуса», — написала она.

Синоптик уточнила, что в Московской области было ещё холоднее, в Клину зафиксировали температуру воздуха +7,5 °С, в Дмитрове — +9 °С. При этом холоднее всего было в восточной части столичного региона, в Черустях — +6,1 °С.

«Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около плюс 9 градусов», — добавила Позднякова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что за день в Москве выпало 47 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы. Прежний рекорд (18,2 мм) установили в 1999 году.

Позднее Леус рассказал, что температура воздуха в Краснодаре 20 августа поднималась до отметки +38,4 °С. Это на 0,4 ° выше рекордных значений, зафиксированных более 50 лет назад.