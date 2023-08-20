Москва, 20 августа, 2023, 23:29 — ИА Регнум. В течение 20 августа в Москве выпало 47 мм осадков, это 60% от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Александр Щербак/ТАСС

Выпавшие в столице дожди обновили суточный рекорд по количеству осадков, отметил синоптик.

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 мм осадков, выпавших в течение воскресного дня, было ещё 4 мм, которые принесла минувшая ночь — таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 мм — это 60% от нормы августа», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Прежний рекорд по количеству выпавших осадков для этого дня был установлен в 1999 году и составил 18,2 мм, добавил ведущий сотрудник центра.

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Как сообщало ИА Регнум, в подмосковной Электростали днём 20 августа мощный ливень пробил крышу склада Wildberries и некоторые хранившиеся там товары оказались на улице, которая была полностью залита дождевой водой.

Из-за грозы в Москве 20 августа был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сообщалось о подтоплениях некоторых дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина роща» и проезжей части Дмитровского шоссе. Из-за сложных метеоусловий в движении наземного транспорта столицы 20 августа возможны задержки, а некоторые маршруты могут быть временно изменены, отметили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.