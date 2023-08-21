Краснодар, 21 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Температура воздуха в Краснодаре 20 августа поднималась до отметки +38,4°С, что на 0,4° выше рекорда, зафиксированного более полувека назад. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Г. Дьячук/Кубань информ/ТАСС

«Вчера в Краснодаре был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха — теперь для 20 августа он составляет +38,4°», — написал он.

Метеоролог добавил, что сегодня, 21 августа, температура также может обновить рекорд для этой даты, который зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +36,5°С. По прогнозу на сегодня воздух может разогреться до +37…+39 °С.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что температура на черноморских курортах Краснодарского края в течение этой недели будет оставаться на уровне 27–29°С. Он отметил, что вода в море будет тёплой до конца августа.

Эксперт добавил, что в этот период будет высокий ультрафиолетовый индекс. Это значит, что нежелательно долго находиться на солнце с 11:00 до 15:00.