Херсон, 22 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Артиллерия российской группировки войск «Днепр» уничтожила под Херсоном американскую гаубицу М777 и миномётный расчёт украинской армии. Об этом 22 августа рассказал знакомый с ситуацией источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения, и 120-миллиметровый миномётный расчет и боекомплект к нему. Трое военнослужащих ВСУ [в результате этого] ликвидированы, четверо ранены», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Источник уточнил, что в районе островов в устье Днепра российские военные поразили две позиции подразделений ВСУ, ликвидировав 12 украинских военных и ранив ещё пять. Также ещё одну позицию украинской армии уничтожили на каховском направлении, в результате чего удалось ликвидировать пять военнослужащих ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин заявил, что взрыв в Херсоне повредил объект критической инфраструктуры и территорию завода. До этого на временно захваченной ВСУ территории региона объявляли воздушную тревогу.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что первую половину августа потери украинской армии на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. По его словам, 100 человек из этого числа погибли в лодках при попытках форсировать Днепр.