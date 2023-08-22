Купянск, Украина, 22 августа, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении. Об этом во вторник, 22 августа, сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Противник предпринял шесть контратак <…> в районах Петропавловка и Новосёловское. Упреждающим огнём артиллерии все атаки были отражены, потери противника составили более 40 военнослужащих», — рассказал Якимкин РИА Новости.

По его словам, штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжили наступление в районе Ольшан, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли более десятка ударов по тактическим резервам из состава 14-й и 44-й ОМБр ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял две самоходные артиллерийские установки M109 «Паладин».

Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции в ходе наступления на купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли до 160 человек личного состава, а также пять боевых бронированных машин, американскую артиллерийскую систему M777 и САУ Krab.