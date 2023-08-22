Токио, 22 августа, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1» намечен на 24 августа. Об этом 22 августа заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства по данному вопросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

«По конкретным срокам сброса: если не будет противопоказаний по погодным и морским условиям, то мы рассчитываем на 24 августа», — уточнил премьер-министр.

Кисида подчеркнул, что перед принятием решения была подтверждена полная готовность к безопасному сбросу воды всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power. Премьер-министр пояснил, что власти Японии будут нести ответственность за безопасный сброс воды с АЭС на протяжении нескольких десятилетий. Кроме того, Кисида пообещал вести борьбу с недостоверной информацией, связанной с предстоящим сбросом воды в океан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на фоне планов Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима» Китай и Россия направили Японии три списка технических проблем.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил озабоченность в связи с планами Токио сбросить в океан загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима» воду. Он отметил, что эти планы являются серьёзной проблемой, касающейся здоровья и безопасности людей.