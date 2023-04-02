Пекин, 2 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил озабоченность в связи с планами Токио сбросить в океан воду, загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима».

Chinese Embassy in the United States Цинь Ган

«Сброс радиоактивно загрязнённых вод с АЭС «Фукусима» в океан является серьёзной проблемой, касающейся здоровья и безопасности людей», — заявил глава китайского внешнеполитического ведомства в ходе встречи с японским коллегой Ёсимасой Хаяси, прошедшей в Пекине.

По его словам, которые приводятся на сайте МИД КНР, Япония должна ответственно подойти к данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу в океан воды, использованной для охлаждения повреждённых реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

13 февраля стало известно, что сброс в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции в префектуре Фукусима запланирован на первую половину 2023 года. В Японии утверждают, что эти намерения соответствуют международным стандартам.