Варшава, 22 августа, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Двое граждан Украины пострадали при нападении на них футбольных фанатов в польском Каменце-Забковицком. Об этом 21 августа сообщил новостной портал Wiadomości Wrocław.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Инцидент произошел в начале августа. По данным местной полиции, группа из 17 футбольных фанатов, вооружившись подручными средствами, в том числе дубинками, палками, мачете и хоккейной клюшкой, приехала к дому, где проживали два украинца.

Нападавшие избили мужчину 44 лет и молодого человека 18 лет. После жестокого избиения футбольные фанаты ограбили потерпевших, украв у них 4 тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).

Как указал представитель полиции, причиной нападения стала «национальность жертв». Сотрудниками полиции были установлены личности всех нападавших, после чего все подозреваемые в причастности к «шокирующему происшествию» были задержаны. Шесть человек привлечены к ответственности, ещё пятеро находятся под надзором полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодые девушки в Польше стали меньше поддерживать украинских беженок из-за опасений, что те отберут у них потенциальных мужей. По результатам опроса, полячки до 29 лет со средним или высшим образованием испытывают наибольшую неприязнь к украинским беженцам из-за боязни конкуренции на рынке труда и за потенциальных мужей.

Также опросы показали, что в Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Против размещения беженцев с Украины и обеспечения их питанием за счёт бюджета высказываются 49%. Кроме того, 57% отказались принимать беженцев у себя.