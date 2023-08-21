Анкара, 22 августа, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне новостей о рисках засухи в различных регионах страны призвал граждан экономно относиться к расходованию воды.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Призываю всё человечество, а также турецких граждан экономно расходовать воду», — заявил Эрдоган в своём обращении к турецком народу после заседания правительства в понедельник, 21 августа.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу на своей странице в социальной сети X призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи. Он также добавил, что на неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа телеканал A-Haber со ссылкой на статистику мэрии Стамбула сообщил, что из-за засухи более половины водохранилищ города имеют запасы воды ниже 20% от нормы. За день до этого в Турции зафиксировали новый температурный рекорд — в провинции Эскишехир, расположенной западнее Анкары, закрепился показатель в 49,5 градуса Цельсия.