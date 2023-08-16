Стамбул, Турция, 16 августа, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Более половины водохранилищ Стамбула имеют запасы воды из-за жары и засухи ниже 20% от нормы, сообщил телеканал A-haber со ссылкой на статистику местной мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Водохранилища города с численностью населения в 16 млн человек две недели назад имели запасы в 37% от нормы. По последним данным, меньше всего запасов воды у плотины Пабучдере в европейской части Стамбула — 4,47%.

Согласно информации управления по водным ресурсам мэрии, запасы воды у плотин Стамбула в норме должны быть на уровне 868,7 млн куб. м. Сейчас показатели снизились до 290 млн куб. м. В августе 2014 года запасы воды составляли лишь 150 млн куб. м. Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован в марте 2014 года (28,9% от нормы), в 2015 году отмечался максимум в 95%.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в Турции зафиксировали новый температурный рекорд в истории страны — на термометрах в провинции Эскишехир, западнее Анкары, закрепился показатель в 49,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в 49,1 градуса был зафиксирован в провинции Шырнак на юго-востоке Турции в июле 2021 года.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что рост температуры связан с глобальным потеплением, которое вызвано антропогенными выбросами парниковых газов, а минувшие восемь лет были самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.