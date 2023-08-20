Стамбул, Турция, 20 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи. Об этом он написал 20 августа в соцсети X (ранее Twitter).

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Жара в Стамбуле

«Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к её экономии», — написал Имамоглу.

Он добавил, что согласно прогнозам на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. По его словам, город и страна сталкиваются с угрозой засухи.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа турецкий телеканал A-haber со ссылкой на статистику мэрии Стамбула сообщил, что из-за жары и засухи более половины водохранилищ города имеют запасы воды ниже 20% от нормы. Согласно информации управления по водным ресурсам, запасы воды у плотин Стамбула в норме должны быть на уровне 868,7 млн куб. м. Сейчас показатели снизились до 290 млн куб. м.

15 августа в Турции зафиксировали новый температурный рекорд в истории страны — на термометрах в провинции Эскишехир, западнее Анкары, закрепился показатель в 49,5 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в 49,1 градуса был зафиксирован на юго-востоке Турции в июле 2021 года.