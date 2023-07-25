Варшава, 26 июля, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Военную помощь на три миллиарда евро оказала Украине Польша. Об этом 25 июля сообщил, сообщает специализированный портал Defence24 со ссылкой на ответ польского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Стоимость польской военной помощи Украине достигла 3 миллиарда евро», — пишет портал. Передачу Киеву оборудования на 1,5 млрд евро Варшава объявила в апреле 2022 года. За год сумма выросла ещё на миллиард евро, из них помощь на 500 миллионов евро была предоставлена в течение последних месяцев.

Утверждается, что существенное увеличение поддержки произошло за последние пару месяцев.

При этом польское военное ведомство указывает на конфиденциальность сведений о военной помощи Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одной из причин того, что польские власти активно закупают оружие в США, являются действия очень сильного лобби, которое активно продвигает в Польше интересы Вашингтона.

Обозреватель польского издания «Дзенник политичны» Яцек Тохман сделал прогноз, согласно которому Варшава закупает вооружения и военную технику, чтобы сделать польскую армию «сильнейшей в Европе» и в итоге вступить в войну с Россией.

В свою очередь, политолог Матеуш Пискорский полагает, что польские власти обслуживают интересы военно-промышленного комплекса США. При этом он усомнился в том, что Варшава сумеет сделать польскую армию сильнейшей в Европе. Учитывая финансовые возможности страны, такой шаг ей сделать практически нереально, даже если Польша продолжит набирать большое количество самых разных кредитов.

Также сообщалось, что власти Польши вознамерились сформировать сапёрный батальон, который расположится между Россией (Калининградская область) и Белоруссией в городе Августов в Сувалкском коридоре.