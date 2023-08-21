Волгодонск, Ростовская область, 21 августа, 2023, 21:39 — ИА Регнум. В Волгодонском районе Ростовской области 21 августа произошло лобовое столкновение машин, в котором погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Кадр из видео Место ДТП, в котором погибли 8 человек

«На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — написал он.

Голубев выразил свои соболезнования и сожаления о том, что погибших уже не вернуть. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что из-за ДТП перекрыли движение на автодороге Ростов — Волгодонск.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 августа в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей. В областном управлении МВД сообщили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции. В ДТП никто не пострадал. В тот же день в Волгоградской области столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. В аварии погибли трое детей и один взрослый.