Ростов-на-Дону, 18 августа, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись восемь автомобилей, сообщил 18 августа представитель ГУМВД России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в 13:05 на 1101-м километре + 800 (метров) автодороги М-4 «Дон» в Азовском районе произошло столкновение восьми транспортных средств», — цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Движение на данном участке в направлении Ростова-на-Дону осуществляется по одной полосе, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области погибли трое детей и один взрослый.

Авария произошла в ночь на пятницу на трассе Р-22. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фурой Man, а затем с грузовиком Volvo.