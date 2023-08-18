Волгоград, 18 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области погибли трое детей и один взрослый. Об этом 18 августа сообщает региональное управление МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Авария произошла в ночь на пятницу на трассе Р-22. Водитель Hyundai выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фурой Man, а затем с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области. ДТП произошло в ночь на 4 августа на 157-м км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. В результате аварии на месте скончались водитель и 44-летний пассажир Toyota, а также 30-летняя пассажирка автомобиля Renault. Водитель Renault скончался в больнице.