* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 21 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло украинские организации Conflict Intelligence Team (CIT, «Сетевое объединение журналистов-расследователей», организация, признанная в России нежелательной) и «Аллатра» (организация, признанная в России нежелательной) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Максим Блинов/РИА Новости

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и граждан Российской Федерации» на основании решений первого замгенпрокурора», — следует из материалов на сайте ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, электронную платформу CIT, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук. Он сформировал её совместно с участниками запрещённой экстремистской организации ФБК (внесён в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена), являющимися резидентами иностранных государств и проживающими за рубежом. Их целью был сбор и публикация информации о российской армии, в том числе персональных данных военнослужащих.

В отношении «Аллатры» Генпрокуратура отмечала, что идеологи движения пропагандируют «созидательное общество» и принуждают россиян к экстремистским преступлениям.