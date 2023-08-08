* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 8 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность украинского движения «Аллатра» (организация, признанная в РФ нежелательной). Как 8 августа отметили в ведомстве, его идеологи принуждают россиян к экстремизму.

Мария Девахина/РИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности Международного общественного движения «Аллатра» (МОД «Аллатра», Громадська Спiлка «Мiжнародний Громадський Рух «Аллатра»), Украина», — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что идеологи движения пропагандируют «созидательное общество» и принуждают россиян к экстремистским преступлениям.

Ранее ведомство признало нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (организация, признанная в РФ нежелательной). Сообщается, что декларируемой целью организации является сохранение тихоокеанского лосося, но фактически её деятельность используется для прикрытия реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России. WSC оказывала финансовую поддержку российской организации «Экологическая вахта Сахалина» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).