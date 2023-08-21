Краснодар, 21 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Двое 14-летних подростков утонули в реке Кубани в станице Воронежская, купаясь в запрещенном для этого месте. Об этом 21 августа рассказал глава сельского поселения Виктор Мацко.

Олег Елков/ТАСС

По словам Мацко, которые привело РИА Новости, около 16:00 (15:00 мск) 20 августа четырнадцатилетние школьники в станицах Воронежская и Ладожская Усть-Лабинского района стали тонуть в реке Кубани. Происходящее заметили находившиеся неподалёку очевидцы. На место инцидента сразу прибыли спасательные службы.

«Проводятся поисковые работы. Сейчас на территории, где произошла трагедия, работает «Кубань-СПАС» — четыре водолаза прочесывают акваторию вероятного места гибели», — сказал он.

Глава сельского поселения уточнил, что скорость течения Кубани в этом месте высокая и особенно во время паводка, из-за чего купание в этом месте запрещено. Знаки, которые указывают на это, обновили за две недели до трагического происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее из Москвы-реки извлекли тело мужчины. Его обнаружил капитан теплохода около Москворецкой набережной, который вызвал спасателей.

В центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» 16 августа было обнаружено тело мужчины без телесных повреждений. По предварительным данным, смерть не связана с криминалом.