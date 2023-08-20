Москва, 20 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Из Москвы-реки извлекли тело неустановленного человека. Об этом 20 августа сообщило агентство 360tv.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Алексей Майшев/РИА Новости

По его данным, капитан теплохода около Москворецкой набережной увидел проплывавшее в реке тело, он вызвал спасателей, которые извлекли тело неизвестного человека в Тверском районе столицы.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, женщина и девочка-подросток утонули в пожарном пруду в Талдомском районе Московской области. Мать и 14-летняя дочь гуляли возле пруда в садовом товариществе «Ягодное», расположенном у деревни Бельское. Девочка подошла к краю пруда, поскользнулась и упала в воду. Женщина, пытаясь её спасти, прыгнула в водоём.